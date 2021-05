(CNN) — Un legislador canadiense se disculpó después de que fuera captado orinando en cámara durante los procedimientos parlamentarios virtuales, pocas semanas después de que apareciera desnudo durante una videollamada.



William Amos dijo que el incidente ocurrió el miércoles mientras “asistía a los procedimientos de la Cámara de los Comunes virtualmente en un lugar no público”.

Amos es miembro federal del Parlamento (MP) de Pontiac, Quebec, para el partido liberal gobernante de Canadá.

“Oriné sin darme cuenta de que estaba frente a la cámara”, dijo en un comunicado publicado en Twitter, y agregó que estaba “profundamente avergonzado” por sus acciones.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021