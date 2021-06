Un grupo de cuatro leones seguía muy de cerca, y con ganas de cazar, a más de un 500 búfalos en pleno Masai Mara, en Kenia, cuando la situación tuvo un asombroso giro.

Tras prepararse para atacar a la gran manada, los “reyes de la selva” tomaron posición y se comenzaron a acercar lentamente a sus potenciales víctimas. Todo iba bien hasta que uno de los tantos búfalos detectó el acercamiento y rápidamente avisó del inminente peligro.

Ahí fue cuando la situación giró en 360º y los leones tuvieron que escapar rápidamente si no querían sufrir la superioridad numérica de sus víctimas, pero no todos pudieron escapar con éxito. Hubo uno que no lo logró. En realidad sí, pero a medias.

Las imágenes y el relato fue compartido por el experimentado fotógrafo noruego Olav Thokle, quien, según informó el medio británico The Sun, fue testigo clave de los momentos críticos del salvaje animal, que no encontró mejor forma para resguardarse que colgado sobre un solitario árbol que se alzó en medio de la selva.

Olaf contó que “de repente los búfalos se dieron cuenta de la presencia de los leones y los más fuertes irrumpieron hacia los ellos. Tres huyeron rápidamente, pero el cuarto león estaba rodeado por los furiosos búfalos y no pudo escapar. Vio un árbol y subió a salvo“.

El fotógrafo mencionó que el animal se quedó en el árbol durante casi una hora, hasta que la manada de búfalos decidió irse.