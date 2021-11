Leonardo DiCaprio, uno de los actores más talentosos y reconocidos a nivel mundial, destacó a un paisaje chileno al sur del país a través de sus redes sociales.

DiCaprio, quien es, además, un destacado defensor del medioambiente, publicó una fotografía del Campo de Hielo Patagónico Norte ubicado en la región de Aysén para hacer referencia a la importancia que esta zona tiene para la vida silvestre.

En esa línea, el protagonista de Once upon a time in Hollywood señaló que dicho lugar “se encuentra entre los pocos hábitats que se espera que soporten el aumento de temperaturas, lo que lo convierte en un refugio potencial para la vida silvestre. A medida que el mundo se calienta, los conservacionistas y los gobiernos buscarán proteger más áreas como esta”.

Además, agregó que “a mediados de siglo, gran parte de la superficie terrestre experimentará condiciones climáticas significativamente diferentes a las actuales”.

En ese sentido, el talentoso actor explicó que “planificar áreas protegidas en un mundo así requerirá un enfoque creativo para la conservación, incluida la identificación de refugios futuros para muchas especies y el establecimiento de corredores vitales para la vida silvestre”.

DiCaprio también destacó que este es un problema que ” ha adquirido una urgencia cada vez mayor” porque “más naciones apoyan el objetivo de colocar el 30 por ciento de los continentes y océanos de la tierra en áreas protegidas para 2030. Muchas áreas protegidas se volverán cada vez menos adecuadas para el tipo de organismos y ecosistemas para los que fueron creadas para proteger”.

Finalmente, comentó que “los científicos ahora están buscando lugares donde es probable que el cambio climático ocurra más lentamente que en las áreas circundantes. A estos lugares los llaman ‘refugios’. Para cada especie y cada amenaza, existen refugios potenciales. Los refugios climáticos no están destinados a resistir completamente el cambio”.

Mira la publicación de Leonardo DiCaprio a continuación: