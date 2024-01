Líder de ‘Los Lobos’ pidió ayuda al presidente de Ecuador: “Garantice mi vida”

Este jueves se comenzó a viralizar un video de Fabricio Colón Pico, supuesto líder de la banda “Los Lobos”, una de las 22 organizaciones criminales que pasaron a ser consideradas terroristas por el Gobierno ecuatoriano liderado por el presidente Daniel Noboa.

Colón fue el gran apuntado hace algunos días por Diana Salazar, fiscal ecuatoriana, quien lo acusó de liderar un supuesto plan para asesinarla y también a su familia.

Tras las revueltas en las cárceles y el estado de excepción en Ecuador, Colón Pico y otros 38 reclusos se fugaron de la prisión de Riobamba y aún continúa prófugo.

Colón Pico teme por su vida y pide ayuda al presidente de Ecuador

El principal criminal de “Los Lobos”, se grabó en un video donde se dirige al presidente Daniel Noboa, a quien le pide ayuda y que le garantice su vida para así poder entregarse.

“Yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente”, parte declarando para luego agregar. “Yo me fugué porque me dijeron que me van a matar. Mi vida corre peligro. No fue por otro motivo”.

“Entienda señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada y yo me entrego. Yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Le pido por favor“, afirmó.

Colón Pico, prófugo y señalado por @DianaSalazarM2 de quererle asesinar, envía un mensaje al presidente, @DanielNoboaOk. Dice que se quiere entregar: pic.twitter.com/gbVHU1VMLY — La Hora Ecuador (@lahoraecuador) January 11, 2024

La respuesta de Daniel Noboa

Luego de este viral video, el mandatario de Ecuador conversó con FM Mundo, donde afirmó que a los terroristas hay que tratarlos como terroristas y agregó: “Nosotros actuaremos con firmeza”.

