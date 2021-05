“Incluso si el grano está en silos los ratones pueden alcanzarlo. Como descubrió Tyler Jones en Tullamore donde al limpiar la barrena empezó a llover ratones“.

Ese fue el enunciado que acompañó al video que la reportera de ABC Rural, Lucy Thackray, publicó en su cuenta de Twitter la situación que tuvo lugar al oeste de Nueva Gales del Sur en Australia.

Las imágenes muestran cómo más de un centenar de ratones se escabulleron para llegar hasta el interior de los silos que usan en la granja y que sirven para almacenar diferentes tipos alimentos en proceso. En este caso se trata de contenedores de grano.

Fue en medio de un proceso de limpieza, posterior a una cosecha abundante, que desde del interior de estas estructuras -y a través de una tubería en altura- comenzaron a ser eyectados los animales haciendo parecer que se tratase de una “lluvia de ratones”.

La situación es inusual pero no improbable, pues la zona vive una de las peores plagas de roedores de la década y según explican experto, se debe a la constante sequía que ha venido arrastrando el lugar desde hace varios años.

El granjero Ron Mckay le dijo al medio ABC que “por la noche el suelo se está moviendo con miles y miles de ratones corriendo”. Aquello da cuenta de la compleja situación que mantiene a los trabajadores del área con constares pérdidas debido a la irrupción masiva de estas especies. “La tienda apesta porque están muriendo por dentro, por lo que la gente va a otro lugar a buscar sus comestibles”, dijo otro trabajador del lugar.

Agricultores de la zona piden ayudas al gobierno y solicitan incluso sumas que alcanzan los 25.000 dólares a los afectados para solventar esta externalidad que los afecta desde la acumulación de excrementos o ratas muertas (algunos locatarios han dicho que se la han pasado limpiando por más de 6 horas al día) hasta la contaminación que provocan en los silos y que hoy se muestra en las insólitas imágenes.

