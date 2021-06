A medida que las restricciones en torno a la pandemia de COVID-19 comienzan a flexibilizarse se ha visto un incremento de turistas en Devil’s Pulpit, Escocia.

La zona es conocida por su hermosa naturaleza, que queda plasmada en las postales que muestran los pintorescos paisajes escoceses, y además por ser una de las locaciones de la popular serie de Netflix, Outlander.

Es por aquello que decenas de turistas a diario intentan llegar hasta el lugar para visitar también el castillo de Barnard, construido en 1125.

Pero no todo ha sido tranquilidad en el retorno de visitantes. Un grupo de agricultores de la zona, típica por sus largas extensiones de campos, comenzaron a acusar que algunos automovilistas se estacionan de tal forma que incluso obstruyen las entradas a sus propiedades.

Lee también: FDA aprobó el primer fármaco en casi 20 años para la enfermedad de Alzheimer

Según informó The Sun, fue una situación de este tipo que terminó por colmar la paciencia de un residente local quien, aburrido de la forma en que las personas aparcan sus autos para salir a recorrer los lugares, decidió quitar a su manera un automóvil que se estacionó “en fila” dentro de su propiedad.

Las imágenes, que fueron grabadas por testigos, han dado la vuelta al mundo y cómo no, si ahí se ve la forma en que con un tractor, el granjero no solo quitó el vehículo sino que también lo volteó a un costado de la vía mientras el dueño casi recibe un violento impacto.

Lee también: España abrió sus fronteras para turistas vacunados contra el COVID-19

En redes sociales los usuarios tomaron diferentes posiciones y mientras que algunos justificaban el actuar del agricultor, otros, que también lo hacían, solicitan que el responsable pagará por los daños con que quedaron.

Las imágenes fueron divulgadas por Jeremy Vine en Twitter acompañado de un enunciado que decía “el conductor ha bloqueado la puerta de la granja con su automóvil. El automovilista tiene un celular, el granjero un tractor, ¿quién va a ganar?”.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?

pic.twitter.com/NpLbGDuxR7

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) June 7, 2021