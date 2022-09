“Luto real” se extenderá por más de una semana tras muerte de Isabel II

EFE – El Reino Unido seguirá un periodo de “duelo real” hasta siete días después de la celebración del funeral de la reina Isabel II, cuya fecha se confirmará “en su debido momento”, informó este viernes el Palacio de Buckingham.

El deceso de la monarca a los 96 años se produjo el jueves en su residencia de Escocia, en el castillo de Balmoral, donde estuvo rodeada de su equipo médico y algunos miembros de su familia, como su primogénito y nuevo rey, Carlos.

For the latest guidance on Mourning and how to sign our online book of condolence, please visit our website:

