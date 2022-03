El país vecino de Argentina continúa conmocionado luego de que, hace unos días, se conociera un caso de violación grupal en Palermo, Buenos Aires por parte de seis hombres a una joven de 20 años. Los involucrados fueron detenidos y acusados por el delito de abuso sexual.

Los seis acusados son compañeros de facultad en la Universidad de San Martín y sus edades fluctúan entre los 20 y 24 años. Jorgelina, madre de Tomás Domínguez (21), se refirió a lo ocurrido en conversación con Clarín y sostuvo que “no lo puedo defender porque no sé qué pasó. Pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría“.

De acuerdo a su relato, su hijo habría conocido al resto de los acusados la noche anterior, la misma en la que habló por última vez con ella, cuando le contó que estaba en un “after” y que más tarde se iría a una plaza.

Lee también: Violación grupal a plena luz del día impacta a Argentina: Vecinos intentaron rescatar a la víctima

“Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila. Pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso”, declaró Jorgelina.

Consultada sobre su estado anímico tras las acusaciones a Tomás dijo que “no lo puedo ni defender porque no se lo que pasó. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo, lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”.

Desde que se enteró de lo sucedido, Jorgelina junto a su hija no salen de su casa por miedo a las amenazas que reciben. “Que me van a incendiar la casa. Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches (denuncias en redes sociales) con su nombre. No sabemos cómo seguir“, detalló la mujer.