Un terrible hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de una tienda en Estados Unidos, la que captó a una joven madre arrojando a su hijo recién nacido al basurero.

Según consignó Abc7, el hecho ocurrió el pasado viernes 7 de enero en Nuevo México, donde la joven del 18 años identificada como Alexis Ávila concurrió hasta el sector de los estacionamientos y se dirigió al basurero.

De acuerdo a las imágenes difundidas, la mujer llegó en un auto blanco cerca de las 2 pm, el cual estacionó frente al sector de los basureros, y se bajó para posteriormente sacar una bolsa con la recién nacida en su interior.

“¿Qué, qué estamos buscando aquí? Me di la vuelta y ella dice: ‘Estamos buscando a alguien que arrojó una bolsa de basura negra en el contenedor de basura’. Y le dije ‘por favor, no me digas que era un bebé’, y ella me agarró del hombro y dijo ‘sí'”, contó Joe Imbriale, el dueño del negocio que captó las imágenes.

Imbriale continuó al señalar que “esto no debería haber sucedido. Hay otras formas de regalar a un bebé, pero no lo tiras. Simplemente no lo haces. Lo siento”.

“La niña simplemente conduce como si fuera un pedazo de basura, busca en la parte trasera de un automóvil, lo tira, simplemente se va, sin remordimientos”, agregó.

La madre confesó

Luego del hecho, la policía de Hobbs logró dar con el paradero del vehículo, informaron en un comunicado.

Así se logró identificar a Alexis Ávila (18), quien confesó haber dado a luz y luego tirarlo al basurero.

Por otro lado, la audiencia de cargos quedó fijada para el próximo lunes y la mujer está acusada de cometer un delito grave y abuso infantil.

Finalmente, la guagua fue encontrada con vida y actualmente está en un hospital de Texas donde se encuentra estable.