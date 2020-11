Una madre demandó a la niñera de sus hijos, luego que la joven les diera nuggets de pollo pese a que los niños son vegetarianos.

De acuerdo al medio británico Mirror, la cuidadora de 19 años alega que la mujer nunca le dijo que los menores no consumían carne.

En ese contexto, la joven pidió nuggets para la cena, instancia en que la dueña de casa la descubrió comiendo junto a los niños.

“Comenzó a gritar que soy horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres (…) me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje diciéndome que tenía que pagarle 300 dólares por cada niño, por el daño emocional que les había causado y que si no lo hacía me llevaría a la justicia”, relató.

La niñera aseguró que se niega a pagar la indemnización y advirtió que no le importa si la disputa termina en tribunales, ya que su padre y su hermano son abogados. Es más, no descarta acudir a la justicia para exigir el dinero que le deben por su trabajo.