Una madre en Colombia se vio obligada a denunciar luego de descubrir, a través de mensajes de WhatsApp, que la profesora de su hijo de 15 años mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con el adolescente. Incluso lo utilizó para sobornarlo con las notas.

La madre señaló que la docente tiene 29 años y constantemente le escribía a su hijo mensajes de índole sexual. Además, indicó que la mujer se aprovechó y abusó de su situación de poder, de acuerdo a lo que consignó el medio El Tiempo.

El pasado 28 de enero, la mamá del estudiante descubrió en el celular de su hijo un mensaje de la acusada en el que le pedía devolver “el sello para poder calificar”. “Yo pensé, por qué le está escribiendo una profesora. Luego leí más y ella le estaba diciendo que le encantaban sus besos, los de mi hijo, y que se los intercambiaba por notas”, señaló.

Tras eso, la mujer se dirigió inmediatamente hacia el establecimiento educacional para denunciar la situación y pedir una explicación. Sin embargo, la rectora no se encontraba en el lugar, por lo que fue atendida por la secretaria.

“Mientras esperaba leía más los mensaje y me enteré de que la profesora y mi hijo habían sostenido relaciones sexuales”, detalló la mujer.

A pesar de que la familia del menor fue atendida por el abogado del colegio, quien les explicó que activarían los protocolos que se usan para estos casos, después les dijo que “no se podía hacer ninguna denuncia que porque cuando una persona es mayor de 14 años decide libremente sobre su sexualidad. Con ese baldado de agua me encontré”,

“Él era consciente”

El domingo siguiente, la familia del adolescente puso una denuncia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “Me la recibieron pero dos o tres días después a mi hijo lo vio un psicólogo quien dijo que él era consciente de lo que estaba pasando y que no era un delito. Me entregaron un documento y ya”, comentó la madre.

De acuerdo a lo que contó el estudiante a su familia, habría sido la profesora la que lo comenzó a contactar luego de que se sometió a una operación. “Él le pregunta a la docente que cómo se consiguió el teléfono y así empieza a convencerlo de todo. Hasta lo regaña por no contestarle. Mi hijo dice que se llegó a sentir acosado y que él se sentía presionado porque le iba mal en inglés que le dictaba otra profesora y que la educadora implicada le dijo que le podía ayudar con eso, pero que se vieran por fuera del colegio”, agregó la madre.

Además, el joven también habría dicho sentir miedo de que, si le iba mal, sus padres lo sacaran de las prácticas de fútbol y que por eso habría accedido a las invitaciones que le hacía la docente. “Fue a su casa. Ella tenía escote y mini falda y en los días posteriores él terminó por acceder. No me vengan a decir que no hay abuso. Hay una relación de poder. Mi hijo es un adolescente con las hormonas alteradas”.

La familia no cree que la mujer sea una “profesional idónea para trabajar con niños y jóvenes” y acusó que “el colegio se lavó las manos diciendo que no tenían pruebas pero yo sí les mandé videos y fotos”.

“Todo fue consensuado con el estudiante”

Por su parte, la profesora acusada, quien fue despedida, habló con otro medio y aseguró que ella no hizo nada malo.

“Ella está diciendo que fue acoso, que fue abuso, y no fue así. Todo fue consensuado con el estudiante”, insistió según lo que consignó Teleamazonas.

“Él mismo es el que me busca, el que me dice ‘¿Estás libre? ¿Tienes algo por hacer?’ Entonces también es cosa del estudiante, no es culpa mía”, continuó. Además, señaló que no cree que hubo un abuso, pero que si fue un error.

“Estoy pasando un momento súper difícil, entiendo que fue un error de mi parte, pero creo que no era la manera de arreglar las cosas. Lamentablemente si se terminó el contrato con el colegio”, contó.