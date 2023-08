Mamá de dos hijas murió por toxicidad del agua: Bebió 4 botellas en 20 minutos y estos fueron los síntomas

Una inesperada muerte fue la que tuvo una madre en Estados Unidos, quien falleció luego de tomar una gran cantidad de agua mientras disfrutaba de una salida junto a su familia.

La víctima es Ashley Summers (35), quien el fin de semana del 4 de julio visitó el lago Freeman, cerca de Monticello, con su esposo y dos hijas.

“Le encantaba estar en el agua. Le encantaba estar en el lago”, contó su hermano, Devon Miller, a WRTV.

Según relató, estuvieron desde el sábado al martes, cuando ese último día recibió la llamada en la que se alertaba sobre el estado de salud de Ashley.

“Mi hermana, Holly, me llamó y estaba absolutamente destrozada. Me dijo: ‘Ashley está en el hospital. Tiene una inflamación cerebral, no saben qué lo está causando, no saben qué pueden hacer para que baje, y no se ve bien'”, recordó.

Antes de llegar a ese estado, la familia dijo que la mujer se sentía deshidratada y que no podía tomar suficiente agua, estaba mareada y con dolor de cabeza.

“Alguien dijo que bebió cuatro botellas de agua en 20 minutos. Quiero decir, una botella de agua promedio es como 16 onzas (473 ml aprox.), así que fueron 64 onzas (cerca de 2 litros) las que bebió en un lapso de 20 minutos. Eso es medio galón. Eso es lo que se supone que bebo en un día entero”, añadió su hermano.

Madre murió por agua tóxica

Tras eso, la mujer volvió a su casa y se desmayó en el garaje, por lo que fue trasladada hasta un recinto de salud. Sin embargo, nunca recuperó el conocimiento y murió.

Los médicos le dijeron a sus familiares que Ashley falleció por la toxicidad del agua.

“Fue un shock para todos nosotros. Cuando empezaron a hablar sobre la toxicidad del agua. ¿Fue como si esto fuera una cosa?”, detalló Devon.

Según explicó el toxicólogo del Hospital Arnett de IU Health, donde fue internada la mujer, al medio anteriormente citado, la toxicidad del agua ocurre cuando una persona bebe grandes cantidades en poco tiempo.

“Hay ciertas cosas que pueden hacer que alguien tenga más riesgo, pero lo que ocurre en general es que tienes demasiada agua y no suficiente sodio en tu cuerpo”, explicó el Dr. Blake Froberg.

También, indicó que algunos de los síntomas pueden ser malestar general, calambres musculares y dolor, náuseas y dolores de cabeza.

