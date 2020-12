Tras consumir una peligrosa dosis de metanfetaminas y marihuana, una madre de 31 años amamantó a su hija lo que le provocó la muerte. La bebé de tres meses presentó una intoxicación por drogas en su sistema, lo que le ocasionó un colapso.

Según consignó The Mirror, el lamentable hecho ocurrió en Lousiana, Nueva Orleans (Estados Unidos), donde han ocurrido casos similares siguiendo el mismo patrón. La mujer identificada como Autumn Blansett fue detenida por las autoridades luego de comprobarse que su hija murió por el consumo de leche materna contaminada con drogas.

Luego de un allanamiento a su casa encontraron las mismas sustancias que el bebé tenía en su organismo, por lo que la mujer admitió que consumía drogas, y que, lo hizo antes de amamantar a su hija.

Tras ello, la mujer notó que la niña no respondía y llamó a la policía. Los oficiales llegaron hasta la casa ubicada en Eden Roc Drive, en Marrero. La niña fue declarada muerta en el lugar, el 1 de noviembre, pero la mujer fue detenida luego de conocerse el informe toxicológico.

Sin embargo, la mujer admitió que solía amamantar a su hija luego de drogarse por lo que fue puesta bajo arresto acusada de asesinato en segundo grado.

Durante este año, otra mujer identificada como Ashlee Rochelle Rans, de 36 años, también fue arrestada por alimentar a su hija mientras ella se encontraba drogada.

El hecho ocurrió en Indiana, y también está relacionado con el consumo de metanfetaminas, que es un estimulante adictivo capaz de dañar el sistema nervioso.

Louisiana mother Autumn Blansett is accused of killing her baby girl while feeding her breast milk containing drugs. https://t.co/LPdIDexsiR pic.twitter.com/ByT1tT3ACC

— wiki fox news (@fox_wiki) December 13, 2020