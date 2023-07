Niña heroína de 6 años salvó la vida de su mamá con asistente virtual de voz: “Es una pequeña superestrella”

Una niña de 6 años se convirtió en una verdadera heroína al salvar la vida de su madre utilizando un asistente virtual de voz para llamar a una ambulancia.

La dramática escena ocurrió en la ciudad de Glasgow, Escocia, cuando la pequeña de nombre Darcey utilizó sus conocimientos tras haber sido instruida en cómo pedir ayuda por medio de su dispositivo Alexa como medida preventiva ante los padecimientos cardíacos que tiene su madre.

Emma Anderson, la madre de la pequeña, tenía 15 años cuando le diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica, por lo que desde muy temprana edad le advirtió que “tenía un corazón delicado”. Y así, la pequeña pudo utilizar el aparato dos veces para alertar que no se encontraba bien.

“Configuré Alexa para que si me desmayaba o no me sentía bien, todo lo que tuviera que hacer era decir: ‘Alexa, pide ayuda‘, y contactaría a mi madre, que vive a la vuelta de la esquina”, afirmó la madre en conversación con BBC Mundo.

Sin embargo, aquella no fue la primera oportunidad en que Darcey pidió auxilio a través del dispositivo, según contó Emma. “Ha tenido que llamar a Alexa un par de veces, incluso una vez llamó a una ambulancia por su cuenta. En esa ocasión yo estaba muy mal. Estoy muy orgullosa de ella, es una pequeña superestrella“, expresó.

Finalmente, la afortunada mujer ahondó en su diagnóstico y aseguró que su condición es “como si mi corazón, en lugar de latir contra un cojín, estuviera latiendo contra una pared de ladrillos, por lo que cada vez se dañaba más y más”, explicó. “A los pocos meses mi corazón falló por completo (…) y con suerte, obtuvimos un trasplante”, cerró en el medio.