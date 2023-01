Era madre de dos hijos: Gamer de 36 años fue encontrada muerta en su residencia en Escocia

Una triste noticia tiñó de negro al mundo gamer luego de que una mujer llamada Lauren Black (36), y madre de dos hijos, fuera encontrada muerta en su hogar ubicado en Renfrew, Escocia, el pasado 3 de enero.

Fue uno de los amigos de la mujer fue quien dio aviso de la situación a la policía local, luego de que la jugadora no se conectara por más de 48 horas dentro del videojuego Evony: The King’s Return y que no se comunicaran nuevamente luego de sus saludos de Año Nuevo.

“Lauren y yo hemos hablado todos los días desde los últimos cuatro años, por lo que el hecho de que ella no respondiera mis mensajes o iniciara sesión fue muy preocupante para mí”, mencionó Eyal Elhadad, amigo de Lauren y quien dio el aviso a las autoridades.

Actualmente, la policía se encuentra realizando las pericias para identificar los motivos de la muerte de la mujer de 36 años, dado que hasta el minuto su muerte es “inexplicable”.

“Nos informaron de la muerte de la mujer (…) alrededor de las 10:10 am del martes 3 de enero”, detallaron los policías escoceses a través de un comunicado al medio Glasgow Live.

Junto a lo anterior, agregaron que “la muerte está siendo tratada como inexplicable y las investigaciones continúan su curso”.

La madre de Lauren, Iris Black, relató al medio escoses que se encuentra muy triste por la noticia y que aún no les han explicado todos los detalles. Sin embargo, mencionó que “nuestra familia está muy contenta de haber podido pasar la Navidad con Lauren”.