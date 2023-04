“Sacó sus ahorros para cuidarme”: Madre ganó la lotería un día después de que su hija terminó tratamiento por cáncer

Una mujer estadounidense recibió una de las sorpresas más gratificantes de su vida al ganar un millonario premio el día siguiente de que su hija terminó tratamiento por cáncer.

Ese fue el caso de Geraldine Gimblet, una madre residente de la ciudad de Lakeland, Florida, que compró el último raspe disponible que había en la tienda, según contó en Good Morning America.

“Al principio, el empleado de la gasolinera pensó que no quedaban billetes, pero le pedí que volviera a comprobarlo porque me gustan más los juegos de crucigrama”, relató en el matinal americano.

Así, tras gastar US$10, algo así como $8 mil, la afortunada ganó un premio que de US$2 millones, cerca de $1.580 millones en moneda nacional.

De acuerdo al canal estadounidense, Gimblet reclamó el pozo junto a su hija y su nieta. Y, aunque el nombre de la primogénita no se dio a conocer, sí compartió con los funcionarios de la Lotería de Florida cómo su mamá la apoyó económicamente durante su tratamiento de cáncer de mama.

“El día anterior a que mi mamá comprara este billete, toqué el timbre y salí del hospital después de completar mi último tratamiento contra el cáncer de mama”, dijo. “Mi madre había sacado los ahorros de toda su vida para cuidarme cuando estuve enferma. Me alegro mucho por ella“, expresó la hija de la ganadora.

Finalmente, no sólo Gimblet consiguió un premio, ya que la tienda donde lo compró también recibirá un bono de US$ 2,000 (1 millón y medio de pesos) por haber vendido el raspe ganador.

