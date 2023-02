Madre se niega a que sus hijos compartan juguetes con otros y los clasifica entre “propios” y “comunitarios”

Cada madre y padre tiene derecho de criar a sus hijos como quiere. Eso es precisamente lo que hizo una mujer que se niega a que sus hijos compartan sus juguetes. Incluso los esconde de ser necesario.

La protagonista de esta historia es Emily Feret, de 30 años, quien vive en Chicago, Estados Unidos, y dio a conocer que no obliga a sus hijos a compartir sus juguetes con otros niños o entre ellos mismos.

Es madre de dos, Hannah (4) y Levi (2), y les esconde los juguetes si no quieren que sus amigos los utilicen para entretenerse, según contó a Daily Mail.

“Como adulta, si no quisiera compartir algo, nadie me obligaría a hacerlo (…) Así que les doy a mis hijos el mismo respeto. Les pregunto si hay juguetes que no quieren compartir y los guardo si vienen invitados”, explicó.

En esa línea, confesó que tienen juguetes que son “individualmente suyos” y otros que son “comunitarios, que son de todos”. “Trato a mis hijos como personas”, aseguró.

“Si están peleando por un juguete de la comunidad, les ofreceré una solución, como un temporizador, para que cada uno tenga un poco de tiempo (…) Si siguen peleando, se los quitaré. Trato de hacer que la consecuencia tenga sentido para la situación”, continuó.

Además, comentó que trata de ponerse al nivel de sus hijos y “hablar con calma”. “Si levanto la voz, me disculparé y explicaré por qué grité”, agregó, y aseguró que “trato de hablarles desde un lugar tranquilo”. “Dejo que se sientan molestos y frustrados y les digo los nombres de estas emociones”, comentó sobre la crianza.