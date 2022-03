Una dramático hecho ocurrió en Estados Unidos, donde una madre fue hallada muerta junto a sus dos hijos gemelos dentro de un auto estacionado en la calle.

La noche del pasado domingo 20 de marzo, cerca de las 22:50 horas, un llamado alertó al Departamento de Policía de Melbourne, Florida, al informarse que había un vehículo sospechoso estacionado dentro de un complejo llamado Manatee Cove Apartments.

“Al llegar, los oficiales ubicaron el vehículo y tres sujetos fallecidos en el interior”, se indicó en un comunicado oficial del caso.

Se trataba de Andrea Langhorst (35), quien se encontraba sin vida junto a sus hijos de 3 años, Olivia Dryer y Adam Dryer.

De acuerdo a la investigación, que aún permanece activa, se indicó que las víctimas “parecen haber estado viviendo temporalmente fuera del vehículo a lo largo de la costa este de Florida”.

“Es un momento realmente difícil”

Por su parte, el padre de la mujer, Randy Langhorst, dijo a People que “es un momento realmente difícil” y que como familia están a la espera de saber qué es lo que realmente sucedió.

Además, comentó que hasta el momento la única información que maneja sobre el caso es que los investigadores creen que los tres murieron al mismo tiempo.

“Solo sé que estuvieron en el auto en el calor de Florida durante unos días. No teníamos que identificar los cuerpos, la policía pudo hacerlo con las fotografías que les dimos. No puedo imaginarme a mí o a mi ex esposa teniendo que hacer eso”, detalló.

“Antes de especular nada, solo quiero esperar hasta que escuchemos todo lo que las autoridades tienen que decir sobre la causa de su muerte, y luego nuestra familia pueda estar en paz un poco más, sabiendo lo que pasó”, agregó.

Ahora, la familia pretende incinerar a Andrea y a sus hijos juntos. “Así es como queremos hacerlo. Ella había estado con esos niños desde que nacieron, iban a todas partes”, explicó.

Finalmente, comentó que “la voy a extrañar mucho”, y que los niños estuvieron juntos en todo momento y que “se amaban”. “Solo tenemos que tener fe en este momento. Es lo único que nos unirá porque tengo muchas personas lastimadas en mi familia en este momento”, cerró.