Madre de joven de origen chileno desaparecida en Israel: “No estoy segura de que esté secuestrada”

En los últimos días se reportó la desaparición de Mia Schem, joven de ascendencia chilena quien estaba participando del evento musical que se realizó en las afueras del Kibutz Reim, en las cercanías de la frontera con la Franja de Gaza, el 7 de octubre. La familia asegura no tener información sobre esta joven, cuyo abuelo es de nacionalidad chilena. CHV Noticias tomó contacto con su madre, Keren Schem, quien indicó que “hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija, solo ayer lo descubrí y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada. Después del ataque ellos (Hamás) profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas“. Desde Cancillería informaron que han estado en contacto con la Cruz Roja internacional y su equivalente en Israel para lograr dar con el paradero de compatriotas desaparecidos en este conflicto armado.