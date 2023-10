Habla madre de soldado chileno que combate en la Franja de Gaza: “Estoy muy preocupada por él”

“Mi hijo está en este momento en Gaza y yo estoy muy angustiada y preocupada por él“, cuenta Jaquelyn, madre de soldado chileno que pertenece a las fuerzas militares de Israel. En conversación con CHV Noticias, sostuvo que “afortunadamente no les quitaron los teléfonos, así que él cada dos horas me dice ‘mamita, estoy bien, no te preocupes’ (…) Yo vivo en la parte más conflictiva que tiene Israel“. Por su parte, Matías Kravetz, hermano del soldado, indicó que el militar recibió el llamado del Ejército y partió de inmediato. “El mismo día lo vinieron a buscar, estuvo dos días en una base llenando unos tanques y se fue a la Franja de Gaza”, señaló.