“Pobre perro”: Hombre fue multado tras pintar a su mascota como Pikachu por maltrato animal

Un particular hecho ocurrió durante un partido de la NBA en Estados Unidos el pasado 26 de diciembre.

Y es que un fanático del básquetbol asistió al encuentro entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves en el estado de Florida acompañado de su perrita, pero tuvo la idea de llevarla pintada como el personaje Pikachu de la famosa serie Pokémon.

En un registro que se viralizó en redes sociales, se ve al dueño del animal sosteniéndolo mientras el can pintado de amarillo y detalles rojos y negros se mantiene tranquilo en los brazos de su dueño. La sorpresa de los narradores fue enorme cuando vieron a las mascota con los insólitos colores. “No creo que ese perro haya consentido ese trabajo de pintura”, dijo uno de los comentaristas.

Pero el hecho no pasó inadvertido para los usuarios de redes sociales, quienes se indignaron por la situación identificándola como maltrato animal.

“Eso es maltrato. Pobre perrito”, “un seguidor menos. Maldita la gracia que le puede hacer esto a nadie con dos dedos de frente”, “pobre perro, solo puedo decir eso”, “una pena que tenga un dueño tan idiota”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios de Twitter.

La justicia también lo interpretó de este modo y el condado de Miami-Dade tomó la decisión de multar al dueño de la perrita, de nombre Zsa Zsa, con cerca de 200 dólares, basándose en las leyes del estado de Florida.

“Es ilegal para cualquier persona teñir o colorear artificialmente cualquier animal o ave, incluidos, entre otros, conejos, pollos y patos, o traer cualquier animal o ave teñida o coloreada a este lugar”, indicaron.

De este modo, el protagonista del insólito hecho, identificado como Eric Torres, deberá enfrentar la multa y replantearse la idea de volver a pintar a su perrita.

REPORT: The NBA fan who dyed his dog yellow to look like Pikachu will be fined after catching nationwide attention.

(via @nbc6, https://t.co/IPUecvc9bh) pic.twitter.com/1qXc6Y1zDE

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 8, 2023