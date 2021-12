Un peluquero canino generó polémica en redes sociales tras compartir fotos de un perro con el pelo teñido de color verde para lucir como “El Grinch”, personaje de ficción conocido por su interés en arruinar la Navidad.

El portal Mirror reveló que Gabriel Feitosa, profesional de San Diego, Estados Unidos, tardó cerca de tres horas en transformar a la mascota usando tinte para el cabello no tóxico y vegano.

“Teddy, siendo un perro blanco, era el modelo perfecto para esto y usando tijeras creé formas para darle vida al diseño”, reveló el hombre de 29 años.

Sin embargo, Feitosa fue duramente cuestionado por la transformación que le realizó al can e incluso fue acusado de maltrato animal.

PETA, organización internacional que vela por los derechos de los animales, criticó duramente al hombre en su cuenta de Twitter por lo que hizo con la mascota.

“No hay nada ‘adorable’ en esto. El tinte para el cabello puede quemar la piel de los perros y provocar complicaciones graves, como intoxicación, reacciones alérgicas e incluso la muerte. Es crueldad hacia los animales y los peluqueros, y todos los involucrados, deberían estar avergonzados”, señalaron.

Sin embargo, Feitosa se defendió asegurando que “a la gente realmente le encanta, algunos están preocupados por no saber cómo se realiza el proceso y si es seguro, pero les aseguro que los tintes están desarrollados específicamente para mascotas y todos los ingredientes del tinte están aprobados por la FDA”.

