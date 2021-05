Un youtuber de Nueva Delhi, India, quizo sorprender a sus más de cuatro millones de suscriptores en YouTube con un innecesario “experimento”.

Gaurav Sharma, de 32 años, publicó un video intentando hacer volar a Dollar, su pequeño perro, a través de globos con helio que fueron amarrados al cuerpo del animal.

Aunque dijo contar con todas las medidas de seguridad para realizar la temeraria acción, de todas formas llovieron las criticas en redes sociales luego de que por varios segundos se viera al perrito en el aire hasta que fuera alcanzado por otro complice en el segundo piso del edificio donde se encontraban.

Poco después de subir el clip a la plataforma madre de videos, tuvo que darlo de baja por las constantes y masivas criticas que estaba recibiendo debido a su irresponsable actuar.

Y no quedó todo solamente en cuestionamentos, ya que terminó llegando a la justicia: se recibieron denuncias que invocaron la Ley de Crueldad Animal local.

Atul Thakur, subcomisionado de policía en el sur de Delhi, indicó que Gaurav “fue arrestado por los cargos de crueldad animal al arriesgar la vida de un perro indefenso a través de la grabación de videos”.

El sujeto en cuestión se disculpó y asumió su error e indicó que “amo a mi mascota como a mi hijo”.

Delhi | YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur

(Pic-Screengrab of the video) pic.twitter.com/jYHKUjMdG3

— ANI (@ANI) May 27, 2021