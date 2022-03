Un desgarrador video muestra a una niña rusa que llora desesperada mientras su madre intenta explicarle por qué la detuvieron en medio de las protestas contra la invasión a Ucrania.

Se trata de Ekaterina Zavizion y su hija Sofya, de siete años, quienes se acercaron a la embajada de Ucrania en Moscú para dejar algunas flores en conmemoración de las víctimas del conflicto.

Según consigna The Mirror, junto a otros niños, levantaron carteles de “No a la guerra”, llamando la atención de los agentes rusos, que los detuvieron y los trasladaron hasta una celda.

En el registro se ve a ambas hablando a través de la rejilla, que las separaba mientras los niños eran amenazados con quedar bajo tutela de terceras personas.

Más tarde, Ekaterina contó el “infierno” que sufrió mientras su hija gritaba y lloraba mientras estaba detenida, asegurando que “fue surrealista, no estaba preparada para eso. Dios, nunca olvidaré esos minutos”.

“Había visto videos que mostraban el horrible e inhumano bombardeo en Járkov, y me di cuenta de que ya no podía sentarme bajo un arbusto a temblar y fingir que no pasaba nada”, señaló la mujer

