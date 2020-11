El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán marcó un nuevo capítulo este lunes, luego que las naciones firmaran un acuerdo de cese al fuego intermediado por Rusia.

La noticia, sin embargo, no fue bien tomada por los armenios, quienes vieron en este acuerdo la rendición de las pretensiones de algunas comunidades sobre Nagorno Karabaj, territorio azerí principalmente poblado por armenios.

Así, una ola de manifestaciones en Ereván, capital armenia, se tomaron las calles y eventualmente también el Parlamento.

Brawls on the podium. Getting violent. A group just yelled they came from Pashinyan's office. pic.twitter.com/wz2EVkgZ4H — Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT — CNW (@ConflictsW) November 9, 2020

Bajo la consigna “no entregaremos la tierra”, los manifestantes increparon a los congresistas presentes al mismo tiempo que exigían la renuncia del primer ministro, Nikol Pashinyan.

Fue Pashinyan quien entregó la noticia tras firmar el acuerdo, asegurando que “el texto de la declaración que se ha publicado es indescriptiblemente doloroso para mí personalmente y para nuestro pueblo“.

Protesters inside the Armenian Paliament…it will be a mino miracle if #Pashinyan survives as Prime Minister after this pic.twitter.com/aBgUtnSWbh — Tony (@Cyberspec1) November 10, 2020

El acuerdo se ha concretado luego que fuerzas azeríes finalmente recuperaran la ciudad de Shusha, también conocida como “el Jerusalén de Nagorno Karabaj“, dada su importancia histórica. Una vez que las autoridades de la denominada República de Artsaj (no reconocida por países de Naciones Unidas) decretaron que había sido perdido este enclave, el acuerdo aceleró su proceso.