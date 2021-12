Esta Navidad, algunos afortunados podrán arrendar la mansión de uno de los grandes clásicos de esta época: Mi Pobre Angelito.

Y es que la casa de los McCallister estará abierta al público, por un día, en este mes de diciembre, así lo dio a conocer la aplicación Airbnb.

“Mientras estamos de vacaciones (todos nosotros, esta vez), invito a un grupo de traviesos a dejar que sus niños internos de ocho años corran libres en la casa de mi infancia”, dice la descripción del hogar ubicado en Illinois, Estados Unidos.

La mansión para cuatro huéspedes, con dos habitaciones, un baño completo y uno de tocador según describe la app en la que el anfitrión es Buzz -hermano de Kevin McCallister en la película- se describe como “un deseo navideño hecho realidad: una acogedora escena navideña con luces parpadeantes y un árbol perfectamente recortado te espera en el ‘castillo’ de McCallister (oh, y también mi tarántula, ¿te importaría vigilarla por mí?), ahora se puede reservar por primera vez”.

Además, se especifica que los huéspedes pueden seguir las mismas reglas que Kevin estableció en la película: “Siéntete libre de comer comida chatarra, mirar basura en la televisión, pedir prestada la loción para después del afeitado de mi padre y elegir tu propia aventura con un plan de batalla legendario como guía”.

Sin embargo, se advierte que no hay que entrar a la habitación de Buzz y se invita a que realicen una “cena a la luz de las velas de macarrones con queso Kraft para microondas”.

De acuerdo a lo que se indica, la fecha disponible es el próximo 12 de diciembre. La estadía es de una noche y comienza el 7 de diciembre a la 1 pm (hora local).

Mira toda la información detallada y las fotografías de la casa por dentro en la página web de Airbnb.

