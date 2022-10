“Estoy muy angustiado”: Habla fotógrafo que acusa agresión de amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Un confuso incidente fue el que protagonizó un fotógrafo en Argentina, todo para poder registrar la visita de la actriz Margot Robbie y la modelo Cara Delevingne.

De acuerdo a la información que ha surgido, el trasandino Pedro “Peter” Alberto Orquera (61) fue contratado por una revista con la misión de fotografiar a la intérprete australiana y a su amiga a un restaurante en el barrio La Boca.

Orquera las encontró y las fotografió cuando, según reveló al medio Infobae, fue brutalmente golpeado por dos hombres que acompañaban a las estrellas hollywoodenses, quienes tenían presupuestado viajar al sur de Argentina.

¿El resultado?, una fractura expuesta en el codo y una hemorragia que lo dejó inconsciente. Los involucrados, en tanto, fueron detenidos por la policía argentina.

Según el medio citado, los responsables de la golpiza son los británicos Jac Rhys Hopkins (técnico de filmación) y Josey McNamara (productor).

“Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo”, indicó el fotógrafo, quien actualmente está internado en el hospital Argerich. “Sufrí una violencia inusitada y les inicié una demanda”, añadió.

“Las fotos me las encargó una revista, me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país, las busqué y las encontré en el restaurante (…) Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, aseguró sobre ese momento.

En su relato, el hombre comentó que los sujetos “se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me ‘prepotearon’ (intimidaron) y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara”.

“Venían por mí y me alcanzaron. No sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad; y caí al piso con el brazo y choqué contra mi taxi. Fue terrible. La cámara voló y yo veía el hueso al descubierto, la hemorragia y no podía mover el brazo. Perdí la consciencia”, recordó.

“Cuando llegaron los patrulleros, ahí mismo les marqué a uno de los dos. Lo identifiqué enseguida, el otro estaba en el auto. No pude ver para atrás como para saber cuál me golpeó, pero los dos me corrieron. Así los detuvieron”, aseguró.

Según consigna el medio trasandino, personal de la Comisaría Vecinal 4C acudió hasta el lugar donde se desarrollaron los hechos luego de un llamado al 911.

Ahora, ambos acusados están imputados por los delitos de lesiones graves, mientras que el caso está a cargo de la Unidad Flagrancia Sur, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme, quien pidió realizar estudio a los involucrados sobre su “estado de conciencia y posibles toxicidades”.

Por su parte, el fotógrafo aseguró que aún no ha declarado porque “estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no caigo. No estoy en condiciones ahora”.

Sobre su brazo afectado, indicó que tiene “una fractura expuesta, comprometida, es muy jodida en la articulación. Por suerte, me han atendido muy bien”. “Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza, de acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire. Por suerte, la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Las imágenes las tengo”.

Los acusados

De acuerdo al medio trasandino, una fuente cercana a los acusados dio a conocer la versión de ellos.

“Son personas de un perfil cero violento, McNamara es un productor importantísimo, fue muy confuso el incidente que ocurrió, lo del fotógrafo fue una persecución”, indicó.

“No son guardaespaldas, como trascendió en un primer momento. Es más, Cara y Margot ni siquiera trajeron seguridad para este viaje. Llegaron al restaurant en un auto de una aplicación y tras lo que pasó se fueron también en un auto de aplicación. En medio del tumulto que se armó, Robbie casi se cae al piso. El auto arrancó pensando que les estaban robando”, agregó la fuente.

Sobre McNamara, el cercano dice que “ni estaba cerca” del supuesto ataque, no así el rol que cumplió Hopkins, de quien todavía se desconoce lo que habría hecho.