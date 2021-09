El premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa (85), volvió a recordar el momento cuando fue víctima de abuso sexual a los 12 años.

El suceso ocurrió a finales del año 1948, en el Colegio La Salle, y fue perpetuado por parte de un religioso de la entidad educativa.

“Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del Colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual”, comenzó contando en la Feria Virtual del Libro de Cajamarca, en Perú.

Posteriormente, relató que “ese hermano me llevó al quinto piso, al que no podíamos entrar los estudiantes del colegio, porque era el piso donde tenían los hermanos los cuartos (…) sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea que eran de desnudos, de bailarinas”.

“A mí me dejó completamente desconcertado y me dio estas revistas y yo muy asustado empecé a ojearlas y me di cuenta de que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar”, recordó.

Entonces, el sacerdote se asustó, abrió la puerta y lo dejó salir mientras le pedía tranquilidad. “Yo cuento esto porque, curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente, que cumplía con comulgar cada primer viernes, y después me fui desinteresando de la religión”, añadió Vargas Llosa.

El episodio de abuso fue revelado en El Pez en el Agua, su libro de memorias publicado en 1993.

En el ejemplar literario escribió:

—”No me atrevía a alzar la cabeza, ni a responder, pues, hablando siempre de manera atropellada, el hermano Leoncio se me había acercado, me preguntaba si conocía esas revistas, si yo y mis amigos las comprábamos y las hojeábamos a solas. Y, de pronto, sentí su mano en mi bragueta. Trataba de abrírmela a la vez que, con torpeza, por encima del pantalón me frotaba el pene. Recuerdo su cara congestionada, su voz trémula, un hilito de baba en su boca. A él yo no le tenía miedo, como a mi papá. Empecé a gritar ‘¡Suélteme! ¡Suélteme!’ con todas mis fuerzas y el Hermano, en un instante, pasó de colorado a lívido. Me abrió la puerta y murmuró algo como ‘pero por qué te asustas’. Salí corriendo hasta la calle”.