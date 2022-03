Una foto dio la vuelta al mundo y The New York Times la puso de portada. En ella se observan los cuerpos de una mujer y sus dos hijos luego de intentar de huir de Irpin, ciudad ubicada a 35 kilómetros al noroeste de Kiev. Iban cargados de una mochila y una maleta cuando un mortero ruso los impactó. Una situación que demuestra que los corredores humanitarios de nada han servido. Los soldados ucranianos se dieron cuenta que nada podían hacer, considerando además que el ataque se produjo sobre la única vía de escape que tienen los residentes de esta localidad donde viven cerca de 60 mil habitantes y más de diez mil han evacuado. Este lunes continuó el éxodo masivo. “Es como un desastre en la ciudad. El barrio donde vivo está casi en ruinas, no hay casas que no hayan sido bombardeadas”, cuenta una residente. El propio ejército ucraniano debió volar el puente para impedir el avance ruso, y en un improvisado paso con maderas, los ciudadanos intentan escapar rápidamente mientras los ataques siguen.