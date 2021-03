La actriz estadounidense y esposa del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle, aseguró que en la Casa Real Británica había “preocupación” por el color de piel de su primer hijo, Archie.

En una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey en la cadena CBS, la mujer de 39 años aseguró que cuando estaba embarazada, funcionarios del palacio le informaron que su bebé no tendría un título y, por lo tanto, no tendría protección.

“En esos meses en que estaba embarazada (…) tuvimos una serie de conversaciones sobre que ‘no se le daría seguridad, no se le daría un título’ y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, indicó Meghan.

Además, la actriz aseguró que su vida en la familia real le generaba pensamientos suicidas. “Estaba muy avergonzada de decirlo en su momento, y avergonzada de admitirlo ante Harry especialmente, porque yo sé las pérdidas ha sufrido él (…) Yo no sabía si quería seguir con vida”.

Por su parte, Harry contó que “yo mismo estaba atrapado también, no veía una salida. Estaba atrapado, pero no sabía que estaba atrapado”. Igualmente, reveló que su padre, el príncipe Carlos, ya no acepta sus llamadas.

Por otro lado, la pareja reveló que están esperando una hija que debería nacer a mitad de año.