La aún Primera Dama de EE.UU., Melania Trump rompió el silencio que había desde que comenzaron las elecciones del martes 3 de noviembre y envió un mensaje a través de sus redes sociales.

Si bien su esposo, el presidente Donald Trump, ha estado activo en su cuenta de Twitter desde la madrugada del miércoles, cuando acusó fraude, sin pruebas, en las elecciones, Flotus (como se le dice a la Primera Dama estadounidense) no había emitido públicamente una opinión.

Eso hasta este domingo, cuando en su cuenta oficial de Twitter escribió que “los estadounidenses merecer unas elecciones justas. Cada voto legal, no ilegal, debe ser contado”.

Lee también: Juan Carlos Cruz: “En EE.UU. estamos aburridos de esta retórica violenta, de divisiones”

Incluso concluyó que “debemos proteger nuestra democracia con completa transparencia”.

Palabras que van en la misma línea de las del mandatario quien a ha dicho que observadores republicanos no han podido ver el conteo de votos, aunque no ha entregado evidencia al respecto. Mensajes que ha continuado escribiendo hasta esta jornada.

Durante la noche del sábado, Joe Biden y Kamala Harris entregaron un discurso frente a sus partidarios, luego de que medios confirmaran que había super los 270 votos electorales necesarios para ser electo.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020