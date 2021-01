El miércoles se llevó a cabo en Washington la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La ceremonia, que tuvo lugar en las escalinatas del Capitolio, contó con la presencia de un aforo reducido, pero aún así asistieron algunos de los personajes más relevantes de la política nacional de los últimos años.

Bernie Sanders, el ex precandidato presidencial del Partido Demócrata y quien fue el mayor contrincante de Biden antes de ser seleccionado en las primarias, llegó al acto con una chaqueta grande y mitones, contrastando con el estilo más formal del resto de los invitados.

Su elección de outfit, sumado a que se sentó solo, de pies y manos cruzadas, como desafiando a cualquiera que se atreviera a acercarse, lo convirtió en un blanco de los mejores memes en Twitter.

Lo cierto es que los mitones fueron un regalo de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), y están hechas con lana reciclada. El senador, de hecho, ya los había usado en ocasiones anteriores.

Mira acá algunos de los mejores memes:

Los memes de Bernie Sanders fueron lo mejor de la ceremonia de inauguración en EU. Gracias internet. 😂😂😂 pic.twitter.com/M80MsWoK5I — Crudencia 🐈💚💜 (@CarmenLDN) January 21, 2021

Martin Scorsese watching a Marvel movie pic.twitter.com/U0BcpOjTVr — Eric Allen Hatch (@ericallenhatch) January 20, 2021

En la etiqueta #BernieSanders, memes grandiosos sobre el aspecto de este político ayer. pic.twitter.com/hlcnuN3FFU — Myriam Redondo (@globograma) January 21, 2021

jennifer lopez in me in

her fifties my twenties pic.twitter.com/TDgQ8OqEub — niti 📌 rt!! (@NITIWASTAKEN) January 20, 2021

El outfit del senador Bernie Sanders en la ceremonia de investidora fue lo más tierno que he visto en todo el día….obviamente se merecía sus memes. Para que después no digan que no hablo de política!. pic.twitter.com/x7DYET3S5J — La Juana (@callate_y_folla) January 21, 2021

I made this Bernie sitting meme to contribute to the cause pic.twitter.com/kvHADLRFJI — DJ-KIMchi (@djjkim) January 20, 2021