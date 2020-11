Mientras continúa el conteo voto a voto entre Donald Trump y Joe Biden, Kanye West ha sido blanco de todo tipo de comentarios y memes tras su participación en la elección presidencial de Estados Unidos.

El rapero ha conseguido cerca de 60 mil votos en total, siendo Tennessee el estado donde tuvo mayor éxito, con más de 10 mil votos, lo que equivale al 0,3% del total.

Lee también: Trump pide parar conteo de votos y se declara ganador: “Esto es un fraude”

Twitter se ha llenado de bromas a costas del candidato independiente, quien el martes dijo que votaría por primera vez en su vida en una elección presidencial y lo haría por alguien “en quien realmente confío… yo”.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020