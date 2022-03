Facebook e Instagram son las redes sociales más populares del mundo occidental, lo que llama la atención de piratas cibernéticos para cometer delitos y realizar robo de datos.

En este sentido, debes tener especial cuidado con los links que comparten a través de plataformas como Facebook Messenger.

El siguiente mensaje ha traído más de un problema a los internautas, por eso si recibes “mira lo que encontré (look what I found)”, seguido de un enlace de dudosa procedencia, no lo abras.

La página web que se desplegará se hará pasar por Facebook y deberás poner tus claves de acceso. Esto traerá como resultado que los hackers tengan el control de tu cuenta y la pierdas o debas intentar recuperarla.

De acuerdo con IFL Science, también se han registrado “estafas que intentan que las personas inviertan en criptomonedas en Instagram”. Por lo que estos delincuentes cibernéticos no solo quitan las cuentas, sino que también engañan a las personas con supuestas inversiones.

Lo que explican los especialistas es que los mensajes son enviados desde cuentas que fueron infectadas, ya que además de robar las credenciales, los hackers logran traspasar un malware al computador del usuario.

Por este motivo, lo que recomiendan es que si te envían este tipo de mensajes, debes realizar una limpieza y formateo del sistema, de manera que evites las complicaciones.

Además, un simple consejo que puedes poner en práctica si te aparece un enlace sospechoso que te hace generar dudas sobre él, es que le preguntes a tu amigo o contacto por el contenido de lo que te envió. Con esto, puedes tener confirmación si te enviaron un link o es un software malicioso que lo hizo de manera automática.

Hasta el momento Facebook no ha emitido ninguna información oficial al respecto.