En situaciones como estas, una vez más, queda al descubierto el rol importante que juegan las redes sociales en nuestras vidas. Ahora nos referimos a la caída de los servicios de Instagram, WhatsApp y Facebook, que se extendió por más de cuatro horas alrededor del mundo -incluyendo Chile-.

Frente a este suceso, Facebook acudió a Twitter para emitir un comunicado en el que manifestaron estar conscientes sobre el problema para acceder a las aplicaciones.

Por lo mismo, argumentaron que “estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente“.

A eso de las 19:00 horas de este lunes, las plataformas afectadas comenzaron a mostrar sus primeras señales de recuperación, devolviendo la alegría a sus millones de usuarios y a Mark Zuckerberg, quien habría perdido millones de dólares por este problema.

Ya un poco más aliviados por este hecho histórico, desde Facebook ofrecieron sus disculpas “a la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros”.

“Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportar con nosotros“, concluyeron.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021