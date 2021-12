El tradicional mensaje navideño de la reina Isabel II tuvo un especial sentido este 2021: Fue la primera festividad en 73 años sin la compañía de su esposo, el duque de Edimburgo, quien falleció a los 99 años en abril del presente año.

Por lo mismo, y a diferencia de los mensajes históricos que ha dado la reina, este año conmemoró al príncipe Felipe y empatizó con las familias que han perdido a un ser querido.

Vestida de rojo, con una fotografía de ella y el duque sobre la mesa, agradeció la “calidez y el afecto” que ha recibido en los últimos meses de luto.

En ese sentido, manifestó que “a pesar de que este es un momento de gran felicidad y alegría para muchos, las navidades pueden ser duras para aquellos que han perdido a un ser querido. Este año, especialmente, entiendo el por qué”.

Asimismo, confesó que aunque el príncipe no esté presente, “todos sentimos su presencia”.

“En los meses transcurridos desde la muerte de mi amado Felipe he obtenido un gran consuelo por la calidez y afecto de los numerosos tributos a su vida y obra. Su sentido de servicio, curiosidad intelectual y diversión fueron incontenibles. Ese brillo travieso e inquisitivo estuvo siempre presente, desde la primera vez que lo vi hasta el final de su vida”, comentó emocionada la reina.

El medio británico The Sun tituló el mensaje de la reina como: “Te extraño, Felipe”, haciendo hincapié en el emotivo discurso de Isabel.

Durante los últimos meses, la reina Isabel ha sufrido problemas de salud que le han obligado a mantener reposo desde noviembre.

Por lo mismo, ha cancelado gran parte de sus actividades públicas, incluida la inauguración de la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia).

“And for me and my family, even with one familiar laugh missing this year, there will be joy in Christmas, as we have the chance to reminisce…”

In her 2021 broadcast, The Queen reflects on the life of the Duke of Edinburgh, while looking ahead to her Platinum Jubilee in 2022. pic.twitter.com/IMf3aW4IxI

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2021