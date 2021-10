Desde el mediodía de este lunes, millones de personas comenzaron a reportar problemas en distintas redes sociales, principalmente WhatsApp, Facebook e Instagram, que sufrieron una caída a nivel mundial.

Ante esto, varios usuarios volvieron a Twitter, una plataforma que generalmente reporta pocas fallas de este tipo. Por lo mismo, la cuenta oficial de esta red ha sacado provecho de la situación publicando una serie de mensajes.

“Hola, literalmente a todos”, fue una de las primeras publicaciones de la compañía, causando la respuesta de diversas empresas como OnlyFans, Alexa, y las afectadas WhatsApp e Instagram.

Asimismo, se generó una particular interacción con McDonald’s. “Hola, ¿qué puedo traerte?”, escribió la marca de comida rápida, a lo que Twitter contestó: “59,6 millones de nuggets para mis amigos”. También se dio el tiempo para responder a un usuario, indicando que “los reales ya estaban aquí”.

59.6 million nuggets for my friends

real ones were already here

— Twitter (@Twitter) October 4, 2021