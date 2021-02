El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven asesinada el lunes en la localidad bonaerense de Rojas continúa conmocionando en Argentina. El único detenido por el crimen es el oficial de policía Matías Martínez, quien sostuvo una relación de siete meses con la joven.

Es en ese contexto que TN publicó los mensajes de WhatsApp que envió Úrsula a una amiga, advirtiendo del peligro que corría y las actitudes del hombre que se negó a prestar declaraciones el viernes y que seguirá detenido en el penal de Junín.

Las denuncias

La primera denuncia contra el detenido de 25 años llegó el 9 de enero y la realizó la mamá de Úrsula, quien declaró que el sujeto golpeaba a su hija. Ante eso, el juez de Paz, Luciano Callegari, dispuso medidas de protección, entre ellas un perímetro de exclusión.

Exactamente una semana después, la madre volvió a la comisaría para declarar que el policía se había acercado a Úrsula en la calle, pero la justicia lo desestimó. Cuatro días más tarde, el viernes 5 de febrero, esta vez la joven lo denunció en la Comisaría de la Mujer por “desobediencia y amenazas e infracción a la ley 12.569 de violencia familiar”.

Un día después, el sábado 6, Bahillo volvió a presentarse para denunciar que se encontró con Martínez en un bar. Al día siguiente, a las 21 horas, regresó para alertar que Martínez la había interceptado en la calle. Ese episodio fue el último que denunció antes de que fuera asesinada.

Los mensajes

“Si amiga, yo tengo una perimetral (orden de restricción) con él y él la rompió la perimetral (sic). Entonces, fui a denunciarlo de nuevo. Sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto“, escribió la joven en un chat de la red de mensajería instantánea.

“Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Fui, cuando estaba ahí, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvió el alma al cuerpo. ¿Vos lo viste?”, continuó la joven en otra oportunidad mediante un mensaje de voz.

Incluso, en otra instancia le sinceró a una amiga “me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo, amiga. Me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”.