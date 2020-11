Desde que comenzó el coteo de votos en las elecciones de EE.UU., el mandatario que va a la reelección, Donald Trump ha usado intensamente su cuenta de Twitter. En total ha escrito 19 mensajes, sin contar sus retuits en los que no ha entregado una opinión, y casi la mitad han sido marcados por al red social con una señal de alerta.

La denuncia, sin pruebas, de que “ellos se están intentando robar” la elección, durante la madrugada del miércoles, fue el primero de los nueve mensajes objetados por la red social desde entonces.

La mayoría de tuits marcados aparecen bajo un breve texto que dice “parte o todo el contenido compartido en este tuit es disputado y puede llevar a errores sobre la elección o otro proceso cívico”.

Desde la compañía indicaron en esa oportunidad que “detectamos una señal de alerta en un tuit de @realDonaldTrump por hacer una declaración acerca de la elección que podría llevar a error. Esta acción está en línea con nuestra política de integridad cívica”.

De ese momento en adelante, el mandatario ha publicado varios mensajes reiterando un supuesto “fraude” electoral y llamando a detener el conteo de votos en los estados donde aún no se ha decretado un ganador entre él y Joe Biden, pese a que este proceso se debe llevar a cabo.

Incluso ha dado por hecho que esos sufragios enviados por correo hechos anticipadamente no serán contados, lo que no ha sido ratificado por ningún organismo, ya que es parte del proceso habitual en las elecciones.

De acuerdo al conteo de CNN, Biden lleva 253 votos electorales y Trump 213. Faltan 6 estados que entreguen resultados: Nevada, Arizona, Alaska, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. El candidato que sume 270 votos electores gana la elección.

1. “Ellos se están robando la elección”

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

2. “Desaparecer mágicamente”

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

3. “¿De qué se trata esto?”

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

4. La disputa en Pensilvania

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

5 y 6. Reporte de votos

…..there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

7. Votos no contados

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

8. “Voto fraudulento”

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

9. “Paren el fraude”