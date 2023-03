El crudo relato de mesera acosada y brutalmente atacada por clientes en Argentina: “Me arruinaron la cara”

Una joven de solo 21 años fue brutalmente agredida por clientes de un bar, mientras trabajaba como mesera en Mendoza, Argentina.

La víctima, Agustina Tramontana, fue golpeada por dos hombres que acudieron el pasado martes al local llamado Maldito Perro.

Mientras realizaba su trabajo, los sujetos la acosaron, por lo que el dueño del bar los expulsó. Sin embargo, ellos se descargaron con la trabajadora.

Al momento de irse, uno de ellos lanzó un vaso de vidrio a la cara de la joven, quien recibió 20 puntos de sutura y resultó con pérdida total de audición en uno de sus oídos.

Así lo relató ella misma a través de su cuenta de Facebook, donde expresó que “me arruinaron la cara al punto de no poder verme en un espejo sin llorar. Me hicieron mierda física y mentalmente”.

“Tengo impotencia y tristeza, porque mi cara, los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con coca que se tomaron! La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me las saca nadie!”, añadió Tramontana en la red social.

Agresores detenidos

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y en las imágenes se cuando los hombres comenzaron a discutir y a forcejear con los presentes, hasta que uno le lanza el vaso a la joven.

Tras el brutal ataque, los testigos redujeron a los agresores, identificados como José Luis Pericoli y Carlos Ramón Angulo, quienes fueron detenidos e imputados por lesiones graves.

Al respecto, Tramontana manifestó que se trata de una injusticia. “Yo sin poder dormir y ellos libres con cargos mínimos! Otra vez mi bienestar psicológico depende de dos tipos que van a salir por la vida como si nada, mientras yo estoy en una cama sin poder verme en un espejo”, lamentó.