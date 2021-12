El mundo virtual de Horizon Worlds comenzó a funcionar en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, esta sala de chat gratuita creada por Meta, antes conocido como Facebook, ya tuvo su primera polémica.

La compañía de Mark Zukerberg recibió una denuncia por acoso sexual cibernético en Horizon World. Según consigna La Vanguardia, una usuaria habría sido tocada de manera no consentida por otro, que tendría intenciones sexuales.

“No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la Plaza”, escribió la usuaria, que también puntualizó que “el acoso sexual en Internet no es una broma”.

Respecto a esta situación se refirió Vivek Sharma, el vicepresidente de Horizon Worlds, ha explicado en The Verge que este incidente de acoso sexual es “realmente desafortunado”. Además explicóque en este caso se debe recurrir al espacio seguro, una herramienta que impide que otros usuarios se acerquen demasiado.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden grabar este tipo de comportamientos gracias a una de las herramientas de seguridad que hay en el metaverso. Lo que no habría realizado la persona afectada según Sharma.