Un curioso hecho ocurrió en la ciudad de Golden, al sur de Canadá, luego de que un meteorito interrumpiera el sueño de una mujer que dormía plácidamente en su casa.

De acuerdo a lo publicado por Surrey Now, Ruth Hamilton despertó abruptamente a altas horas de la noche tras sentir un fuerte impacto en el techo de su hogar.

Su sorpresa fue mayor al darse cuenta que el ruido no fue provocado por animales o delincuentes, sino por una roca calcinada que cayó a pocos centímetros de su cabeza, específicamente en una almohada.

Tras informar a la policía, las autoridades confirmaron que se trataba de un objeto proveniente del espacio que casualmente terminó en su dormitorio.

“Estaba temblando y asustada cuando ocurrió, pensé que alguien había saltado o que era un arma o algo así. Fue casi un alivio cuando nos dimos cuenta de que solo podía haber caído del cielo”, señaló la mujer.

De todas formas, la afectada contó que el impacto no le provocó ninguna lesión y que espera que el seguro cubra los costos de los daños a su casa.

Además, contó que planea quedarse con la roca ya que sus nietos encuentran que es genial. “Estoy totalmente asombrada por el hecho de que es una estrella que salió del cielo. Quizás tiene miles de millones de años”, indicó.

B.C. woman awakes to a hole in her roof and a space rock on her pillow https://t.co/qTIJPsKybL

— Surrey Now-Leader (@SurreyNowLeader) October 8, 2021