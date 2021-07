Mia Khalifa es una de las actrices más conocidas en la industria pornográfica. Sin embargo, la actual influencer y comentarista deportiva, dejó el rubro tras recibir amenazas de muerte por parte del grupo terrorista Daesh y, también, tras formar una opinión crítica contra a estas producciones para adultos.

Hace unos días, Mia publicó un video reaccionando al registro de una joven que cuenta que a los 13 años dejó de usar sus anteojos tras ser comparada con ella.

La también modelo reaccionó muy afectada, rompiendo en llanto, y escribiendo junto al video: “Lo siento mucho. Ya no uso (lentes) por esta razón”.



“La culpa es devastadora. Deseo poder proteger a cada chica de la mirada masculina. Sé cómo se siente cuando los hombres te acosan en público. Me mata que a otras chicas les pase lo mismo solo por parecerse a mí“, respondió al comentario de uno de sus seguidores.

El registro incluso impulsó un movimiento en apoyo a Khalifa, titulado “#WeSupportYouMia“, en el que varias personas se grabaron exculpando a la ex actriz de los comentarios que sexualizan a las mujeres que usan anteojos.

I just saw all these beautiful tiktoks from the sweetest people… Y’all keep my head above water constantly, and always right when I start to feel like it’s too much to deal with. I love you so much ♥️ pic.twitter.com/2rXW3hSvhH

— Mia K. (@miakhalifa) July 8, 2021