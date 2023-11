Mia Schem, joven de origen chileno, fue liberada por Hamás durante tregua con Israel

(EFE – CHV Noticias) – Mia Schem, joven de 21 años de origen chileno, fue una de las dos rehenes liberadas este jueves por Hamás en el marco de la tregua con Israel.

Las mujeres fueron entregadas a la Cruz Roja, que las trasladó a fuerzas especiales israelíes “adyacentes a la valla de seguridad con la Franja de Gaza”, tras lo que ahora se encuentran en territorio israelí y de camino a la base militar de Hatzerim, en el área del desierto israelí del Néguev.

Según el Foro de Familias de Rehenes en Gaza, las dos liberadas son Mia Schem, de 21 años, y Amit Soussana, de 40.

En el caso de Schem, esta fue la primera cautiva de la que Hamás mandó un video donde aparecía pocos días después del inicio de la guerra, en la que se le veía herida de un brazo y pedía a Israel su liberación.

Por su parte, Soussana es abogada y era residente en el kibutz Kfar Aza, comunidad israelí también vecina de Gaza, donde fue secuestrada mientras se escondía en el refugio de su casa.

“Se espera que las próximas hora se entreguen más rehenes”, agregó esta tarde el Ejército israelí. Según medios, Hamás envió un listado de 10 rehenes que incluye a ocho israelíes y dos personas con doble ciudadanía ruso-israelí, como parte de los diez rehenes diarios con nacionalidad israelí que está entregando en el marco de la tregua.

Con la liberación de estas dos mujeres, ya son 99 los cautivos liberados de Gaza, entre ellos 75 israelíes y 24 extranjeros. Como parte del pacto de canje de rehenes por presos entre Israel y Hamás, desde el pasado viernes se excarcelaron también a 210 prisioneros palestinos. Casi todos ellos son mujeres y menores por ambas partes.

¿Quién es Mia Schem?

Mia Schem es una joven nieta de chileno, nació en Israel y hace poco había terminado el servicio militar. Antes de su desaparición se encontraba realizando un curso para ser tatuadora.

En conversación con CHV Noticias, su madre Karem Schem indicó que “hasta ayer no sabía dónde estaba mi hija, solo ayer lo descubrí y no estoy muy segura de que esté secuestrada. No tengo información, no sé nada”.

A lo anterior, agregó: “Después del ataque, ellos (Hamás) profanaron los cuerpos, por lo que no hemos podido siquiera reconocer a las víctimas“.

La joven fue secuestrada cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza durante la masacre del grupo terrorista en un festival llamado Supernova, que se realizaba en las afueras del Kibutz Reim.

Síguenos en