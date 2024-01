Los “milagros” de Leda Bergonzi: Lo que ve y cómo sana la argentina que viene a Chile

Cada vez son más largas las filas de gente que llegan con la esperanza de ser atendidos por Leda Bergonzi, según fieles de la Iglesia Católica, la “sanadora” de 44 años y líder de la agrupación “Soplo del Dios Viviente”, tiene poderes curativos en sus manos.

Aparte de la curación y oraciones, la rosarina también afirma poder ver cuando a una persona le pasa algo. “A veces sí, y ahí puedo rezar por esa persona. Pero Dios muchas veces nos muestra cosas y no es para que vayamos a decirlas. Es para acompañar. Ahí está el don del discernimiento, poner en práctica estos dones que se nos ha dado desde el bautismo”, afirmó en una entrevista con Canal 3 de Rosario.

Afirma poder curar a través de varias formas

Bergonzi señaló que Dios se manifiesta de diversas maneras y que ella ha podido curar a través de diferentes métodos: “Hay gente que ha tenido la posibilidad de una sanidad por medio de intercesión, otras por fotos y también a distancia. Que la gente no se quede con lo que dicen, que siempre se animen en ir en búsqueda de lo que realmente piensan”.

“Nosotros estamos disponibles y le abrimos la puerta a todos y eso nos hace reconocer que Dios no vino a buscar a los justos, es a los pecadores y eso los acerca más a la realidad”, agregó.

También manifestó que hay mucha gente que fue a ver sus “sanaciones” y no salió nunca más. “Que no me vayan a ver a mí, que lo vayan a buscar a él (Dios)”.

Comunicado del Arzobispado de Rosario

La cúpula de la iglesia católica en Argentina emitió un comunicado sobre las acciones de “sanación” que realiza cada martes en Rosario Leda Bergonzi y mostraron su apoyo.

“Este fenómeno religioso que se ha expandido en estos meses, es un fenómeno que se da dentro de la Iglesia Católica, donde hay diversas expresiones, grupos, etc. Uno de esos grupos, de carácter carismático, es la comunidad ‘Soplo de Dios Viviente'”, dice en su inicio el comunicado.

También se agregó que la Iglesia de Rosario, viendo los frutos buenos que produce en mucha gente, acompaña este fenómeno para ir discerniendo la profundidad y solidez del mismo.

Por último, también se afirmó: “Como se dijo anteriormente, la Iglesia acompaña a esta comunidad con el asesoramiento de un sacerdote, lo hace desde el inicio de la misma. Hoy hay un grupo de sacerdotes que acompañan la experiencia. En este momento, dada la magnitud del acontecimiento, se ha dispuesto que cada encuentro comience con la Santa Misa”.

Leda Bergonzi viene a Chile

