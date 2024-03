Tras secuestro de Ronald Ojeda: Ex militares venezolanos en Brasil aseguran vivir “el peor momento de sus vidas”

Las repercursiones tras el secuestro con resultado de muerte del primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, llegaron hasta Brasil.

Así lo publicó el diario O Globo de Río de Janeiro, al asegurar que los ex militares venezolanos refugiados han debido cambiar sus rutinas por seguridad tras lo ocurrido. Incluso, se han cambiado de casa o han sacado a sus hijos de sus colegios.

Según el medio, son cerca de 900 personas quienes actualmende residen en el país. “Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al medio brasileño.

“Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda confirmó que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, advirtió el ex militar.

Ex militares venezolanos en Brasil: “Es una pesadilla hecha realidad”

De acuerdo con O Globo, las imágenes de Ojeda siendo raptado por falsos policías chilenos la madrugada del miércoles 21 de febrero se convirtieron en una ‘pesadilla hecha realidad’ para los exmilitares venezolanos en Brasil.

Además, agregaron: “Este exmilitar (…) se comunicó en los últimos días con las autoridades brasileñas para alertar sobre el riesgo que todos consideran correr estando fuera de Venezuela. De acuerdo con otro de esos exmilitares, todos están viviendo el peor momento de sus vidas desde que dejaron su país”.

“Tememos que Maduro pida colaboración a Lula”

“Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo otro de los ex militares al medio de comunicación.

Sin embargo, el citado periódico aseguró que, tras consultar a fuentes del Palacio Planalto, negaron cualquier “posibilidad de alguna coordinación en ese sentido entre el gobierno brasileño y el venezolano”.

Síguenos en