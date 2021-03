(CNN / CHV Noticias) – Las inundaciones sin precedentes en el sureste de Australia han provocado un éxodo masivo de animales a terrenos más altos. Y las arañas, en particular, llegaron a los hogares de los habitantes de la zona.

Las lluvias han estado inundando comunidades desde el jueves, pero partes de la costa este entraron en crisis el sábado cuando una gran presa se desbordó, lo que se sumó a la crecida de los ríos y provocó inundaciones repentinas.

El lunes, la premier de Nueva Gales del Sur (NSW), Gladys Berejiklian, anunció que casi 18 mil personas han sido evacuadas de las regiones del estado afectadas por las inundaciones, y los lugareños recurrieron a las redes sociales para mostrar que miles de animales también se han movido.

Matt Lovenfosse publicó en redes sociales una serie de imágenes de la granja de su familia en Kinchela Creek. “Todo el marrón que puedes ver son arañas que intentan vencer el agua de la inundación”, escribió en el pie de foto.

