(EFE) – El ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, responsable también de Deportes, calificó este miércoles de “absolutamente irresponsable” a la UEFA por permitir la presencia de decenas de miles de aficionados en Wembley por la Eurocopa.

“Considero absolutamente irresponsable la postura de la UEFA”, dijo en una rueda de prensa para hablar sobre las normativas de ingreso al país germano para viajeros. Aquí, recordó que precisamente en Reino Unido los niveles de contagios son ahora mismo muy elevados.

“Minimizar contactos y respetar las normas de higiene son medidas indispensables que difícilmente se pueden cumplir si se miran las imágenes de los partidos. La aglomeración de personas y los abrazos para celebrar los triunfos inevitablemente fomentan los contagios”, agregó.

Además, la autoridad alemana añadió que con estadios más vacíos, pero aún así con 14 mil aficionados, como en Múnich, es posible respetar las normas de distanciamiento y apoyar de igual manera a su respectiva la selección.

“No me explico por qué la UEFA no sigue una línea responsable”, criticó, al tiempo que expresó su sospechas de que “una vez más se trata del aspecto comercial” que, dijo, no debería “eclipsar” la protección de la población ante contagios.

La referencia de Seehofer iba dirigida también a Budapest, capital de Hungría y única sede que permite el aforo máximo de su estadio.

Por ejemplo, el recinto recibió a 65 mil personas para los encuentros su selección ante Portugal y posteriormente ante Francia. Todos sin mascarillas y sin distancia social.

Además, el Puskas Arena recibirá un duelo de cuartos de final en los próximos días, sin restricciones por el COVID-19.

Anteriormente, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, aseguró hace algunas semanas que “había que estar en alerta” ante la decisión de la UEFA de permitir público en los estadios, especialmente en aquellos recintos donde no hay obligación de utilizar la mascarilla.