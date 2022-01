El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, admitió haber asistido a una fiesta ocurrida en mayo de 2020, momento en el que los ciudadanos británicos tenían prohibido asistir a reuniones con más de una persona para prevenir contagios de COVID-19.

El mandatario ofreció disculpas durante una reunión del parlamento, indicando que pensó “que se trataba de un evento de trabajo”.

La fiesta desarrollada en Downing Street, contó con la participación de más de 40 personas mientras que el país se encontraba en una situación crítica por el COVID-19.

“Sé de los extraordinarios sacrificios que millones de personas han hecho en los últimos 18 meses. Soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y hacia mi gobierno cuando piensan que las reglas no se cumplieron en Downing Street”, comentó Johnson.

Ante sus disculpas, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a las palabras del primer ministro en Reino Unido, generando una ola de memes:

“Yo pensé que estaba en un evento de trabajo”, indicó un usuario en internet.

“Boris estando en el jardín pero sin saber que era una fiesta”, comentó un usuario con una referencia a Los Simpsons.

