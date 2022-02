(EFE) – El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, pidió hoy a la comunidad internacional imponer “sanciones devastadoras” a Rusia y aislarla “en todos los formatos” tras el inicio de la operación militar rusa contra su país.

“El mundo debe actuar inmediatamente. El futuro de Europa y el mundo está en juego. Esta es la lista: Sanciones devastadoras contra Rusia ahora, incluyendo (la desconexión de) SWIFT, el total aislamiento de Rusia, en todos los formatos“, publicó en su cuenta de Twitter.

Lee también: Video: Captan a tropas rusas ingresando a Ucrania desde Bielorrusia

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:

1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022